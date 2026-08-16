Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Aegira
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Aegira, Grecja

;
4 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie 54 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$94,457
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Egira, Grecja
Willa
Egira, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jed…
$776,944
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Aegira, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się