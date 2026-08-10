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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Sympolitia, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Rododafni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rododafni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Western Peloponese. Apartament znajduje się na 4 piętrze. S…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Sympolitia, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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