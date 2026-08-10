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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Ilida, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Savalia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Savalia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedn…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Amaliada, Grecja
Willa
Amaliada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 630 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 630 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezi…
$5,31M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Ilida, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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