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Mieszkania na sprzedaż w Region Grecja Zachodnia, Grecja

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Municipality of Aigialeia
3
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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Patras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie 50 m kw w Western Peloponese. Apartament znajduje się na drugim piętr…
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pyrgos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rododafni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rododafni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Western Peloponese. Apartament znajduje się na 4 piętrze. S…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Kalavryta, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalavryta, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 113 m2 we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje s…
$200,720
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzeda? mieszkanie 54 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$94,457
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Region Grecja Zachodnia.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Grecja Zachodnia, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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