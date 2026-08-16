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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Akrata, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akrata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 272 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 272 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$661,197
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Akrata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 98 m kw. Wschodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, …
$187,733
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Valimi, Grecja
Szeregowiec
Valimi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż maisonette 65 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Akrata, Grecja

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