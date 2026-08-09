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Dom wolnostojący na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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96 obiektów total found
Dom wolnostojący w Assiros, Grecja
Dom wolnostojący
Assiros, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Na sprzedaż…
$802,882
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Apollonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Apollonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. D…
$270,987
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 94 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 94 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. P…
$305,065
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 560 m²
Na sprzedaż 5-piętrowy dom o powierzchni 560 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$649,390
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$448,669
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drymos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drymos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 248 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 248 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 sypi…
$318,791
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Malgara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 155 m kw na przedmieściach Saloniki. Dom składa się z 3 sypialni,…
$129,878
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 90 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Dom składa się…
$153,492
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kavallari, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kavallari, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 345 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 345 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa…
$342,406
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 230 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z jed…
$393,835
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Lagyna, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Lagyna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 525 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 525 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 syp…
$342,406
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Dom wolnostojący w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Thermaikos Municipality, Grecja
Powierzchnia 660 m²
Luksusowy dom w Ano- Perea z panoramicznym widokiem W prestiżowej okolicy, zaledwie 2 km od …
$1,02M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 199 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$413,248
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 300 m kw. na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica składa się z je…
$397,832
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Thermi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 376 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 376 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$531,319
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Dom wolnostojący w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Thermaikos Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż. Konstrukcja domków jednorodzinnych na przedmieściach Salonik. 90% budynków jest…
$507,705
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Zagkliveri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Zagkliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 210 m kw., na przedmieściach Salonik. Dom składa się z 4 sypial…
$377,827
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Epanomi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Epanomi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 350 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$625,776
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Dom wolnostojący w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż rozbite obudowy, 1-piętrowy domek o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Salonik…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Neoi Epivates, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 280 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z jednej…
$732,039
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 50 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$97,527
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$377,827
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Thermaikos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 3 sypial…
$667,100
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Vasilika, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Vasilika, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 250 m kw., w Chalkidiki. Parter składa się z jednej sypialni, sa…
$354,213
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Dom wolnostojący w Nea Malgara, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Malgara, Grecja
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Salonikach. Domek skła…
$145,359
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 650 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 650 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$1,65M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica …
$944,567
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Dom wolnostojący w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Michaniona, Grecja
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż jest luksusowy dom jednoosobowy 335 m2 w Agia Triada (Saloniki), zbudowany w 200…
$495,849
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Irakleio, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Irakleio, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Neo Heraklion na północ od Athens Ag. Obszar Triada, oddzielony dom 100 m kw. 2 poziomów na …
$302,995
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Michaniona, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$599,846
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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