Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

Saloniki
16
Thermi Municipality
308
Municipality of Pylaia Chortiatis
178
Thermaikos Municipality
177
Pokaż więcej
2 obiekty total found
Szeregowiec 6 pokojów w Thermi, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Thermi, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Ta luksusowa nieruchomość znajduje się na terenie bezpiecznej i ekskluzywnej zamkniętej rezy…
$941,061
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się