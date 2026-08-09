Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

;
Saloniki
13
Thermi Municipality
23
Thermaikos Municipality
18
Thermi
29
Pokaż więcej
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
79 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette 180 m ² w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się …
$425,055
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Drymos, Grecja
Szeregowiec
Drymos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$259,756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$312,888
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Na trzecim piętrze zn…
$531,319
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$153,492
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 201 m²
Na sprzedaż maizonette 201 m kw. Na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$495,898
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrasna, Grecja
Szeregowiec
Vrasna, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Townhouse na sprzeda ¿o powierzchni 80 m2 w Asprovalt w budowie. Dom znajduje się na 2 pozio…
$292,928
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż maizonette 182 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$277,467
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 150 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2…
$667,100
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 140 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. K…
$472,283
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maizonette 141 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2…
$796,978
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 142 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$552,572
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 167 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma j…
$200,720
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrasna, Grecja
Szeregowiec
Vrasna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 145 m kw. w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Part…
$767,461
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maizonette 200 m kw., w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Trz…
$619,872
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$425,055
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Epanomi, Grecja
Szeregowiec
Epanomi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Na sprzedaż na przedmieściach Salonik, 109 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 poziomy. Par…
$106,670
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$165,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 128 m kw. na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 …
$460,476
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$377,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 105 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$306,984
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 pi…
$649,390
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Vrasna, Grecja
Szeregowiec
Vrasna, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 145 m kw. w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Part…
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Lagyna, Grecja
Szeregowiec
Lagyna, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Salonikach. Mais…
$401,441
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 181 m kw., w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. …
$695,437
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermaikos Municipality, Grecja
Szeregowiec
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 132 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$247,949
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$454,573
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 120 m kw., w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Sió…
$590,354
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Neoi Epivates, Grecja
Szeregowiec
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$305,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się