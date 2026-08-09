Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

;
Thermi Municipality
18
Thermaikos Municipality
15
Thermi
14
Municipality of Pylaia Chortiatis
16
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
61 obiekt total found
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,71M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
Zostaw prośbę
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 1300 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z j…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 450 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 535 m²
Property Code: HPS5723 - Villa FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 595.000 . This 535.00 sq…
$689,037
Zostaw prośbę
Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 040 m²
Kod własności: HPS176 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos za €2.950.000…
$3,80M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Ta luksusowa nieruchomość znajduje się na terenie bezpiecznej i ekskluzywnej zamkniętej rezy…
$941,061
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Willa
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
Zostaw prośbę
Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Kod własności: HPS2822 - Villa FOR SALE in Thermi Tagarades za €560.000. To 220 metrów kwadr…
$644,477
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 200 m²
Property Code: HPS2743 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3.300…
$3,80M
Zostaw prośbę
Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 584 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 584 m kw., na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 ma…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 671 m²
Kod własności: HPS3332 - Villa FOR SALE in Thermaikos Peraia za €2.000.000. Ten 671 m kw. Wi…
$2,30M
Zostaw prośbę
Willa w Epanomi, Grecja
Willa
Epanomi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 350 m kw. na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z …
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 5 piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$3,31M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 800 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$566,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 435 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 435 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 3 syp…
$1,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa w Trilofos, Grecja
Willa
Trilofos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 498 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta olśniewająca willa w Trylofos oferuje luksusowy styl życia z jego key- gotow…
$1,14M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Vista Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa w Neoi Epivates, Grecja
Willa
Neoi Epivates, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 550 m kw na przedmieściach Salonik. Parter składa…
$944,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermaikos Municipality, Grecja
Willa
Thermaikos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 m kw na przedmieściach Salonik. Półpiwnica sk…
$1,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 785 m²
Ziemia o powierzchni 2 akrów, składająca się z 2 budynków, które tworzą łącznie 785m2 (640 m…
$3,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
Zostaw prośbę
Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 300 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$2,13M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się