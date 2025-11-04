Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z ogrodem na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Nea Triglia
11
4 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Πωλείται μια εξαιρετική μεζονέτα 104 τ.μ., ιδανική επιλογή για εξοχική κατοικία ή μόνιμη δια…
$406,588
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Dom 4 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom 4 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Σας παρουσιάζουμε μια εντυπωσιακή γωνιακή επιπλωμένη μεζονέτα, ιδανικά τοποθετημένη ακριβώς …
$670,550
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Monte OnlineMonte Online
Dom 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Πωλείται όμορφη, πλήρως λειτουργική εξοχική μονοκατοικία, ιδανική για μόνιμη ή παραθεριστική…
$151,624
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
