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Domy z tarasem na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Triglia
54
Nea Kallikrateia
33
Nea Moudania
25
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Nea Plagia, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Plagia, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna willa z panoramicznym widokiem na morze | Nea Moudania, Chalkidiki Luksusowa …
$1,05M
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Typy nieruchomości w Municipality of Nea Propontida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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