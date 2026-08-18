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Domy na sprzedaż w Nea Triglia, Grecja

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wille
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domy wolnostojące
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10 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 190 m kw. w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej sypialni,…
$153,492
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Grekodom Development
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Dom 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Kod własności: HPS5257 - Dom na sprzedaż w Triglia Center za €300.000. To 170 m kw. Dom skła…
$345,256
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Dom wolnostojący 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 340 m kw. W Chalkidiki. Dom składa się z jednej sypialni, salonu…
$245,618
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 3 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 340 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położo…
$318,948
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom wolnostojący w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Triglia, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż dom wolnostojący ze stolarnią na parterze. Działka ma powierzchnię 500 m2. Dom s…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Triglia, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Domek na sprzeda?, w budowie, o powierzchni 70 m2. M w miejscowości wypoczynkowej Półwyspu H…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 170 m kw. w Chalkidiki. Piwnica składa się z jednego magazynu. P…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 8 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 8 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ten oddzielny dom położony w miejscowości Nea Propontida w Halkidiki oferuje rzadką możliwoś…
$318,948
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 280 m²
Unikalny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt poło…
$187,952
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Willa 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$341,730
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Agencja
Halkidiki Properties
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