Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Nea Triglia
11
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Agios Mamas, Grecja
Dom 4 pokoi
Agios Mamas, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Nea Propontida.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się