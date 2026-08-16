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Domy na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Glyfada
50
Municipality of Alimos
33
Municipality of Agios Dimitrios
25
Municipality of Palaio Faliro
10
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138 obiektów total found
Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 816 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 816 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica składa …
$2,36M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 147 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 234 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 234 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$767,461
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 203 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,73M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 760 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 760 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$5,02M
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$923,403
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Na sprzeda ¿maizonette 174 m kw. Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z jednej…
$472,283
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Dom 2 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Maisonette znajduje się w popularnej miejscowości turystycznej Kallithea 450 metrów do piasz…
$289,185
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 208 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 208 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,73M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma jeden poziom. Wsp…
$720,232
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Szeregowiec w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 145 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$401,441
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z s…
$242,045
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Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,77M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Alimos Pani hill, na południe od Aten, maisonette 200 m kw. 2- poziom 3rd- 4 piętro w doskon…
$1,22M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 256 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$3,48M
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Dom wolnostojący w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$354,195
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 470 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma poziomy 4. Piwnica…
$1,42M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 136 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 8 piętr…
$974,085
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 115 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 piętr…
$1,39M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 134 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$873,724
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$1,00M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 325 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 325 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$6,49M
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Agencja
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Dom wolnostojący w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 310 m kw. W Atenach. Wspaniały widok na miasto, morze otwiera się …
$843,564
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Południe: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 …
$291,341
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Czwarte…
$4,25M
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,48M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 243 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 243 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 2 piętr…
$3,01M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,05M
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 564 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,53M
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Typy nieruchomości w Regional Unit of South Athens.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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