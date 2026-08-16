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Dom wolnostojący na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Glyfada
16
Municipality of Agios Dimitrios
13
Municipality of Elliniko Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
4
Dom wolnostojący Usuwać
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38 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 760 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 760 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$5,02M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z s…
$242,045
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Alimos Pani hill, na południe od Aten, maisonette 200 m kw. 2- poziom 3rd- 4 piętro w doskon…
$1,22M
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 215 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$354,195
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 310 m kw. W Atenach. Wspaniały widok na miasto, morze otwiera się …
$843,564
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Południe: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 …
$291,341
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TekceTekce
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,05M
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 564 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 564 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,53M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 55 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 281 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 281 m kw. W Atenach. Z okien otwiera się widok na miasto. Istniej…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 128sq.m.…
$1,05M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$897,339
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 390 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 390 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,00M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,48M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Glyfada na południe od Aten, obszar Pyrnari, maisonette 147 m kw. Luksusowa konstrukcja, w d…
$908,985
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 305 m²
Kato Elliniko na południe od Aten, maisonette 305 m kw. ultraluksusowej konstrukcji w specja…
$2,91M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 270 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z jednej syp…
$2,48M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 239 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 239 metrów kwadratowych w Atenach. Wspaniały widok na miasto, gó…
$767,461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Glyfada na południe w pobliżu centrum gminy maisonette 130 nowo wybudowany luksusowy budowy …
$990,561
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Dom wolnostojący w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Dwupiętrowy dom jednopiętrowy o łącznej powierzchni 150 m2 jest sprzedawany na aukcji Data a…
$1,59M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 270 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej…
$2,36M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$720,232
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż - Dom mieszkalny - Ateny Południe: Glyfada - Golf 140m2, 2 Sypialnie, 2 Łazienki…
$501,107
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 312 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$743,846
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. Par…
$448,669
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$177,106
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z…
$649,390
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
W Ano Glyfada sprzedawane są razem 2 właściwości o łącznej powierzchni 92 m ². Składają się …
$226,081
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 526 m²
Na sprzedaż stare budownictwo Trzypiętrowy dom 526 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica…
$566,740
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 163 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 163 m kw. w Atenach. Parter składa się z salonu z kuchnią, jedn…
$212,528
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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