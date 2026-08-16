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Domy Szeregowe w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Glyfada
31
Municipality of Alimos
28
Municipality of Agios Dimitrios
4
Municipality of Palaio Faliro
4
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77 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 147 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 234 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 234 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$767,461
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 203 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 203 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,73M
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Na sprzeda ¿maizonette 174 m kw. Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z jednej…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 208 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 208 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,73M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma jeden poziom. Wsp…
$720,232
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 145 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 256 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$3,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 470 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 470 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma poziomy 4. Piwnica…
$1,42M
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 136 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 8 piętr…
$974,085
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 115 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 piętr…
$1,39M
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 134 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$873,724
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$1,00M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 325 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 325 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$6,49M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Czwarte…
$4,25M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 243 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 243 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 2 piętr…
$3,01M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$2,81M
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$737,943
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 156 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż w Attica maizonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozio…
$442,766
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 136 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 136 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$798,626
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 121 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$775,726
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 126 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$1,20M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 139 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro składa się z je…
$448,669
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 117 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$1,06M
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzeda? maizonette 116 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa s…
$667,100
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Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 245 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 245 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonett…
$649,390
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 133 m kw., w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Czwart…
$845,387
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

z Widok na góry
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