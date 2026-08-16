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Wille na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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Municipality of Agios Dimitrios
8
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11 obiektów total found
Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 816 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 816 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica składa …
$2,36M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$923,403
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 293 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 293 m2 w Attica. Parter składa się z jednej sypial…
$1,39M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 540 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 540 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 1200 m2 w Attica. Z okien znajduje się wspaniały widok na morz…
$3,03M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Alimos, Grecja
Willa
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 287 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 287 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$1,37M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,83M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 810 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 810 m kw. w Atenach. Piwnica składa się z 3 sypialni, jednej…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Willa na sprzedaż w Golfie, Glyfada w Atenach - Południe dla 1.600.000 € ( Lista nr GK010 ).…
$1,68M
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of South Athens, Grecja

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