  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
22 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,05M
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 118 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$763,127
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 130 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$994,875
Willa 12 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 12 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na żądanie
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,51M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 6
Na sprzedaż w Atenach maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$1,29M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Atenach. Dom składa się z…
$643,742
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 175 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Siódme …
$1,05M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 185 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$842,717
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 232 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$1,40M
Dom wolnostojący 15 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 15 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 640 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 640 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z k…
$4,21M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$2,22M
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma jeden poziom. Wsp…
$713,969
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 4
Na sprzedaż w Atenach maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$936,353
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 185 metrów kwadratowych w Atenach. Maisone…
$1,93M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette 240 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro składa się…
$819,309
Willa 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Piętro 3/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 287 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$1,99M
Szeregowiec 8 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 8 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 306 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$1,17M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 510 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 510 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skład…
$1,49M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 270 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej…
$2,57M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/4
Na sprzeda? maizonette 116 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa s…
$661,299
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/5
Na sprzedaż w Atenach maizonette 139 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro składa się z je…
$444,767
