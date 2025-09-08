Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
36 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 144 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$860,274
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$1,05M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$731,525
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 256 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 256 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$3,45M
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 118 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$763,127
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 180 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 8 piętr…
$1,06M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/6
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 130 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$994,875
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,51M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 6/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 160 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piętro …
$1,40M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 6
Na sprzedaż w Atenach maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$1,29M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 175 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Siódme …
$1,05M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 208 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,70M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 126 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 piętr…
$831,013
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 216 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 216 m kw., w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 pięt…
$3,03M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 348 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 348 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$3,28M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$2,22M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 115 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 5 piętr…
$1,38M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 203 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 203 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$2,70M
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma jeden poziom. Wsp…
$713,969
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 4
Na sprzedaż w Atenach maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$936,353
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 243 m²
Piętro 2/3
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 243 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 2 piętr…
$2,98M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 185 metrów kwadratowych w Atenach. Maisone…
$1,93M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 134 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$866,126
Willa 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa…
$1,76M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette 240 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie piętro składa się…
$819,309
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 - piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skład…
$1,54M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 133 m kw., w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Czwart…
$838,036
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa jest na sprzedaż w prestiżowych przedmieściach Aten, Voula. To jedna z najbogat…
$1,11M
Willa 6 pokojów w Municipality of Alimos, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Alimos, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Piętro 3/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 287 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$1,99M
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Glyfada, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Piętro -1/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 390 metrów kwadratowych. Maisonette ma 4 pozi…
$1,64M
