  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
5 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 305 m²
Kato Elliniko na południe od Aten, maisonette 305 m kw. ultraluksusowej konstrukcji w specja…
$2,91M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 128sq.m.…
$1,05M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,05M
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Glyfada na południe w pobliżu centrum gminy maisonette 130 nowo wybudowany luksusowy budowy …
$992,190
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Glyfada, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 155 m²
Glyfada na południe od obszaru Athens Aixoni, w trakcie budowy luksusowe maisonette 155sq.m.…
$1,34M
