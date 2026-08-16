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  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pieria Regional Unit, Grecja

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Katerini Municipality
81
Dion Olympos Municipality
51
Pydna Kolindros Municipality
34
Litochoro
21
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166 obiektów total found
Dom wolnostojący w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$519,331
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 119 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z …
$271,563
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 105 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni…
$82,650
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? mieszkanie 121 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$129,878
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 413 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 413 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 po…
$330,598
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$392,066
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Alonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Alonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimp…
$105,083
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Sfendami, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sfendami, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$354,213
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw na Olympic Coast. Apartament ma 2 poziomy. 3 p…
$206,624
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 286 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 286 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$468,452
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? mieszkanie 119 m kw. na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$131,059
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa się z 2…
$377,827
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 137 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 137 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apart…
$260,328
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Makrygialos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 259 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 259 m2 na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jed…
$230,238
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Willa w Makrygialos, Grecja
Willa
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 150 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z jedneg…
$826,496
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Willa w Nea Agathoupoli, Grecja
Willa
Nea Agathoupoli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$559,813
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4…
$315,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Platamonas, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 99 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$227,877
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Agathoupoli, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Agathoupoli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 360 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z salonu z kuc…
$472,283
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 188 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 magazynów. Pi…
$126,845
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100,360
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 170 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z 3 syp…
$152,386
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Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$495,898
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfendami, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfendami, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 130 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$126,712
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236,142
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100,360
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Willa w Katerini Municipality, Grecja
Willa
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$380,535
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Szeregowiec w Litochoro, Grecja
Szeregowiec
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 pozio…
$265,221
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 210 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma jede…
$129,878
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Typy nieruchomości w Pieria Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Pieria Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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