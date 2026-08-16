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Mieszkania na sprzedaż w Pieria Regional Unit, Grecja

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Katerini Municipality
27
Dion Olympos Municipality
10
Litochoro
8
Pydna Kolindros Municipality
3
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40 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? mieszkanie 121 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$129,878
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw na Olympic Coast. Apartament ma 2 poziomy. 3 p…
$206,624
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? mieszkanie 119 m kw. na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$131,059
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 137 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 137 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apart…
$260,328
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4…
$315,249
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Platamonas, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 99 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$227,877
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100,360
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? stary budowlany duplex 120 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na…
$92,095
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$141,685
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 …
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 101 m²
Apartament na sprzedaż 101 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje…
$137,108
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 90 m kw na Olympic Coast. Apartament znajduje się na dr…
$253,852
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? mieszkanie 55 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na trzecim piętrze…
$100,360
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ritini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż duplex 130 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$212,528
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Na sprzeda? mieszkanie 117 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$262,790
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie 67 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$102,722
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Mieszkanie 2 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie 110 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skł…
$141,685
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skła…
$100,360
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ritini, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzeda? mieszkanie 107 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$165,299
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie 45 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$100,360
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie 60 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na półpiwnicy. Skł…
$126,336
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 65 m²
Apartament na sprzedaż 65 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Apartament znajduje …
$108,148
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Mieszkanie 1 pokój w Makrygialos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzedaż duplex 49 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1 …
$139,678
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Mieszkanie w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy obszar 200 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Duplex znajduje …
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Na sprzedaż duplex 137 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Duplex znajduje się na 1…
$206,624
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Litochoro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 70 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszka…
$141,685
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Mieszkanie w Nea Efesos, Grecja
Mieszkanie
Nea Efesos, Grecja
Powierzchnia 146 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿o powierzchni 146 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej w budo…
$99,621
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Mieszkanie 1 pokój w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? mieszkanie 85 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Skła…
$141,685
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Mieszkanie 3 pokoi w Katerini Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Skł…
$165,299
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Typy nieruchomości w Pieria Regional Unit.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Pieria Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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