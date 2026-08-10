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Domy Szeregowe w Municipality of Patras, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette 150 m kw. Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica skł…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skład…
$224,335
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Patras, Grecja

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