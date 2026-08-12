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Domy Szeregowe w Municipality of Aigialeia, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Valimi, Grecja
Szeregowiec
Valimi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż maisonette 65 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Aigialeia, Grecja

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