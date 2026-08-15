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Mieszkania na sprzedaż w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

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Kassandra Municipality
269
Municipality of Nea Propontida
145
Pallini Municipal Unit
144
Kassandra Municipal Unit
126
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607 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowy apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Sozopoli 1200 metrów od plaży So…
$167,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się przed morzem w Nea Iraklia wsi. Apartament znajduje się na 1 piętrze…
$288,448
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Mieszkanie 1 pokój w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ten apartament znajduje się w Sozopoli wsi 600 metrów od wielkiej piaszczystej plaży. Aparta…
$106,068
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kod własności: HPS5412 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Sithonia Nikiti za €207.500. To 52.31 m …
$239,107
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Mieszkanie 1 pokój w Moles Kalyves, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Moles Kalyves, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Apartament znajduje się przed morzem w kompleksie 1 km od miejscowości Moles Kalyva. W kompl…
$183,313
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Mieszkanie 1 pokój w Neos Marmaras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie 40 m kw w Sitonia, Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze. S…
$141,685
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Apartament znajduje się w miejscowości Kalikratia zaledwie 90 metrów od piaszczystej plaży. …
$178,838
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Mieszkanie 4 pokoi w Nea Fokea, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nea Fokea, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Kod nieruchomości: HPS3110 - Domek na sprzedaż w Kassandra Nea Fokaia dla € 490 000. To 134 …
$563,918
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Mieszkanie 2 pokoi w Kallithea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kallithea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Przedstawiamy wspaniały apartament w doskonałej lokalizacji w Kassandra, Halkidiki, zaledwie…
$162,891
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Portes, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Portes, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Kod własności: HPS5669 - Maisonette FOR SLE in Moudania Varkes za 368.000 EUR. Ten 118 m kw.…
$423,514
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Mieszkanie 5 pokojów w Paliouri, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Paliouri, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Property Code: HPS4526 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for € 550.000 . This 163 s…
$632,969
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Mieszkanie 1 pokój w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nikiti, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Unikalny apartament w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w sam…
$182,256
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Skioni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Skioni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż duplex 135 metrów kwadratowych w Kassandra, Chankidiki. Duplex znajduje się na 2…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Moles Kalyves, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Moles Kalyves, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest klucz gotowy, w pełni umeblowany maisonette znajduje się w pięknej okolicy …
$250,602
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Vista Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Apartament znajduje się w popularnej miejscowości o nazwie Metamorfosi, która słynie z plaży…
$161,407
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Mieszkanie 5 pokojów w Paliouri, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Paliouri, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Kod własności: HPS4525 - Maisonette FOR SPRZEDAŻ w Pallini Paliuri za 550.000 €. Ten 168 m k…
$632,969
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Ten apartament znajduje się w mieście Nea Moudania 1200 metrów od ładnej piaszczystej plaży …
$276,698
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Mieszkanie 2 pokoi w Olynthos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Olynthos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 77 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Duplex znajduje się na 1 …
$239,939
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Kriopigi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 190 m²
Kod nieruchomości: HPS2490 - Domek na sprzedaż w Kassandra Kriopigi dla € 349 000. To 190 mk…
$483,358
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 53 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na parterze. S…
$371,687
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Polychrono, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Polychrono, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Kod własności: HPS5683 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Pallini Polichrono za €250.000. To 65.31…
$291,250
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Budynek z apartamentami znajduje się 650 metrów od piaszczystej plaży w Kallikratii. Mieszka…
$155,643
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się na przedmieściach miejscowości Vourvouru zaledwie 100 metrów od fant…
$288,448
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Mieszkanie 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Property Code: HPS5037 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 220.000 . This …
$253,188
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Mieszkanie 1 pokój w Kassandra Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 40 m kw w Kassandra, Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$144,480
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 57 metrów kwadratowych na Chalkidiki. Mieszkanie znajdu…
$154,246
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 35 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 35 m kw. w Chalkidiki. Apartament znajduje si…
$123,916
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Grekodom Development
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$103,762
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Mieszkanie 6 pokojów w Nea Fokea, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Nea Fokea, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Budynek z apartamentami znajduje się w okolicy wsi Nea Fokea 650 metrów od ładnej piaszczyst…
$518,809
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$190,230
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Typy nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit.

apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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