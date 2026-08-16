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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Simantra, Grecja

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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Simantra, Grecja
Dom 3 pokoi
Simantra, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Halkidiki na półwyspie Ka…
$370,156
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Mieszkanie 7 pokojów w Simantra, Grecja
Mieszkanie 7 pokojów
Simantra, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 506 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas near beaches, Chalkidiki, Greece We offer villas with swimming pools …
$2,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Simantra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Simantra, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 3
Gated residence with swimming pools at 600 meters from the sea, Halkidiki, Greece We offer …
$159,758
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