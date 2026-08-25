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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

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Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
Municipality of Tanagra
12
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96 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 165 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$303 529
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301 081
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Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230 627
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tragana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tragana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 180 m ² w środkowej Grecji. Półpiwnica składa się z jednego magaz…
$531 319
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$811 680
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$920 953
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259 756
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366 020
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Arachova, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Arachowie. Półpiwnica s…
$531 319
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 580 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$649 390
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Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 102 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom skł…
$259 756
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 480 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$1,77M
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Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468 771
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277 467
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$755 654
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 402 m kw. w Arachovej. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$1,42M
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440 404
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Dom wolnostojący 1 pokój w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 70 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypialni, s…
$153 492
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Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224 335
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 70 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod p…
$295 177
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej syp…
$448 669
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Willa w Region Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 595 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 595 m kw., w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypial…
$1,83M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413 248
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 299 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 299 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767 461
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Livadia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Livadia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie z…
$188 913
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$531 319
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Typy nieruchomości w Region Grecja Środkowa.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Region Grecja Środkowa, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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