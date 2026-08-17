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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Delphi Municipality, Grecja

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Municipal Unit of Delphi
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7 obiektów total found
Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter składa się z …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący w Lilaia, Grecja
Dom wolnostojący
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom o powierzchni 250 m kw w Arachovej. Właściciele opuszczą meble …
$2,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Delphi, Grecja
Willa
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa o powierzchni 240 m kw w Arachovej. 1 piętro składa się z salo…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Delphi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 155 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie …
$383,730
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Delphi Municipality.

domy

Parametry nieruchomości w Delphi Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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