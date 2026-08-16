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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Orchomenos, Grecja

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Municipal Unit of Akrefnia
4
4 obiekty total found
Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$818,915
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Agencja
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English
Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Agencja
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English
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Typy nieruchomości w Municipality of Orchomenos.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Orchomenos, Grecja

Tanie
Luksusowe
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