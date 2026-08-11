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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Amfissa, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter składa się z …
$177,106
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Amfissa, Grecja

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