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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m kw. w Arachowa. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom o powierzchni 160 m kw w Arachovej. Półpiwnica składa się z 2 s…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja

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