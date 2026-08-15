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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chalkida, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 312 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z j…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Mieszkanie jest na sprzedaż o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.  w 1. Podłoga.  Sk…
$99,983
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Parametry nieruchomości w Chalkida, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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