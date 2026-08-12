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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Thiva, Grecja

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Demotike Enoteta Plataion
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7 obiektów total found
Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Kamienica jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attyka. Dom jest w budowie. Składa się z pięt…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Melissochori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? mieszkanie 89 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433,910
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mouriki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mouriki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$425,055
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Thiva.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Thiva, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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