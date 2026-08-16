Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kymi - Aliveri Anna Municipality
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

;
Aliveri
4
4 obiekty total found
Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366,020
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliveri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Willa 5 pokojów w Aliveri, Grecja
Willa 5 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kymi Aliveri Anna Municipality.

domy

Parametry nieruchomości w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się