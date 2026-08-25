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Mieszkania na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

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6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Livadia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Livadia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 85 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie z…
$188 913
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2
Apartament na sprzedaż, 2. piętro, znajduje się w Nea Artaki.Obiekt ma powierzchnię 26 m2. S…
$76 031
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Mieszkanie 3 pokoi w Delphi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 155 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie …
$383 730
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 100 m kw w centralnej Grecji. Apartament znajduje się n…
$82 650
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Melissochori, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? mieszkanie 89 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z…
$188 913
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Mieszkanie jest na sprzedaż o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.  w 1. Podłoga.  Sk…
$99 983
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Środkowa, Grecja

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