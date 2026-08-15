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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arachova Municipal Unit, Grecja

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domy
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6 obiektów total found
Willa w Arachova, Grecja
Willa
Arachova, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 140 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 syp…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 70 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod p…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Arachova, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Arachowie. Półpiwnica s…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom wolnostojący 4 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 402 m kw. w Arachovej. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Arachova, Grecja
Szeregowiec
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. w Arachowej. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący
Arachova, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż wspaniały domek o powierzchni 420 m2 w Parnassos. Ten przytulny dom lo…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Arachova Municipal Unit, Grecja

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