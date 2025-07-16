Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Kompleks hotelowy Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness położony jest u podnóża gór Kaukazu, w pobliżu ośrodka narciarskiego Gudauri i niedaleko Tbilisi, stolicy Gruzji.
Unikalne połączenie natury, źródeł termalnych i bliskości popularnych destynacji sprawia, że lokalizacja ta jest idealna dla turystyki wypoczynkowej, biznesowej i eventowej przez cały rok.
Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness to inwestycja w rentowny model biznesowy hotelu, wspierany przez profesjonalne zarządzanie i globalną sieć sprzedaży.
Gwarantowany roczny dochód w wysokości 5% już w fazie budowy!
Kompleks jest częścią międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Polityka odkupu
Ubezpiecz swoją inwestycję: odkupimy od Ciebie pokój za 110% ceny zakupu, jeśli sobie tego życzysz.
Gwarancje prawne
Wszystkie warunki są określone w umowie zarejestrowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości Gruzji.
Inwestorzy:
Plan płatności:
Termin zakończenia: 2026 r.
Pokoje:
Standard
Pokoje od 26 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.
Apartament
Pokoje o powierzchni 165 m² z oddzielną sypialnią, przestronnym salonem i dużym tarasem.
W pokojach
Kompleksowe udogodnienia:
