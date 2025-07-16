Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Kompleks hotelowy Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness położony jest u podnóża gór Kaukazu, w pobliżu ośrodka narciarskiego Gudauri i niedaleko Tbilisi, stolicy Gruzji.

Unikalne połączenie natury, źródeł termalnych i bliskości popularnych destynacji sprawia, że ​​lokalizacja ta jest idealna dla turystyki wypoczynkowej, biznesowej i eventowej przez cały rok.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness to inwestycja w rentowny model biznesowy hotelu, wspierany przez profesjonalne zarządzanie i globalną sieć sprzedaży.

Gwarantowany roczny dochód w wysokości 5% już w fazie budowy!

Kompleks jest częścią międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.

Polityka odkupu

Ubezpiecz swoją inwestycję: odkupimy od Ciebie pokój za 110% ceny zakupu, jeśli sobie tego życzysz.

Gwarancje prawne

Wszystkie warunki są określone w umowie zarejestrowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości Gruzji.

Inwestorzy:

Dochód pasywny w dolarach do 13% rocznie

Wzrost wartości od 30% rocznie

Gwarancja dochodu 5% w ramach umowy

Zarządzanie przez międzynarodową firmę

Plan płatności:

Wpłata własna - 30%

Spłata ratalna bez odsetek przez 14 miesięcy

Termin zakończenia: 2026 r.

Pokoje:



Standard

Pokoje od 26 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Apartament

Pokoje o powierzchni 165 m² z oddzielną sypialnią, przestronnym salonem i dużym tarasem.

W pokojach

Szafa

Łóżko

Biurko

Krzesło do nauki

Stoliki nocne

Komoda

Stolik kawowy

Sofa w salonie (układy De Luxe i Suite)

Meble ogrodowe

Lustra

Telewizor

Sejf elektroniczny

Żelazko i deska do prasowania

Suszarka do włosów

Sokowirówka elektryczna

Toster

Czajnik

Ekspres do kawy

Lodówka

Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowe udogodnienia:

Basen i jacuzzi

Recepcja

Siłownia

Centrum SPA

Restauracja i kawiarnia

Plac zabaw dla dzieci

Zagospodarowany dziedziniec

Parking

Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.