Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.

Gudauri, Gruzja
od
$125,000
17
ID: 33042
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 0014524
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Mccheta-Mtianetia
  • Okolica
    Kazbegi Municipality
  • Wioska
    Gudauri

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty w kompleksie hotelowym Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Kompleks hotelowy Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness położony jest u podnóża gór Kaukazu, w pobliżu ośrodka narciarskiego Gudauri i niedaleko Tbilisi, stolicy Gruzji.

Unikalne połączenie natury, źródeł termalnych i bliskości popularnych destynacji sprawia, że ​​lokalizacja ta jest idealna dla turystyki wypoczynkowej, biznesowej i eventowej przez cały rok.

Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness to inwestycja w rentowny model biznesowy hotelu, wspierany przez profesjonalne zarządzanie i globalną sieć sprzedaży.

Gwarantowany roczny dochód w wysokości 5% już w fazie budowy!
Kompleks jest częścią międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.

Polityka odkupu
Ubezpiecz swoją inwestycję: odkupimy od Ciebie pokój za 110% ceny zakupu, jeśli sobie tego życzysz.

Gwarancje prawne
Wszystkie warunki są określone w umowie zarejestrowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości Gruzji.

Inwestorzy:

  • Dochód pasywny w dolarach do 13% rocznie
  • Wzrost wartości od 30% rocznie
  • Gwarancja dochodu 5% w ramach umowy
  • Zarządzanie przez międzynarodową firmę

Plan płatności:

  • Wpłata własna - 30%
  • Spłata ratalna bez odsetek przez 14 miesięcy

Termin zakończenia: 2026 r.

Pokoje:

Standard
Pokoje od 26 m² z łóżkiem lub dwoma pojedynczymi łóżkami.

Apartament
Pokoje o powierzchni 165 m² z oddzielną sypialnią, przestronnym salonem i dużym tarasem.

W pokojach

  • Szafa
  • Łóżko
  • Biurko
  • Krzesło do nauki
  • Stoliki nocne
  • Komoda
  • Stolik kawowy
  • Sofa w salonie (układy De Luxe i Suite)
  • Meble ogrodowe
  • Lustra
  • Telewizor
  • Sejf elektroniczny
  • Żelazko i deska do prasowania
  • Suszarka do włosów
  • Sokowirówka elektryczna
  • Toster
  • Czajnik
  • Ekspres do kawy
  • Lodówka
  • Pościel, szlafroki, kapcie

Kompleksowe udogodnienia:

  • Basen i jacuzzi
  • Recepcja
  • Siłownia
  • Centrum SPA
  • Restauracja i kawiarnia
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Zagospodarowany dziedziniec
  • Parking
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Jedzenie i picie
Finanse

