Kompleks mieszkalny Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Witamy w Storia Del Mare, wyrafinowanej społeczności mieszkalnej, która rozciąga się na 10,500 m ² w prestiżowej Arabii.

Położony w pobliżu Hilton Hotel i City Center, projekt ten oferuje spokojną atmosferę przybrzeżną z bezpośrednim dostępem do morza, łącząc komfort, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki.

Życie nad morzem

Ciesz się spokojne środowisko z Morza Czerwonego na progu. Każdego dnia zaprasza do relaksu, relaksu i życia w harmonii z oceanem.



Wyposażenie i cechy Wspólnoty

Storia Del Mare oferuje kompletny styl życia w ośrodku:

Prywatna plaża z bezpośrednim dostępem do morza

Trzy baseny

Basen i restauracja na plaży

Klub dla dzieci dla wygody rodziny

Centrum nurkowania dla miłośników przygód morskich

Usługa szybkiej łodzi dostępna (za dodatkową opłatą)

Generatory kopii zapasowych do wody i energii elektrycznej

Widok na morze dostępny ze wszystkich stron projektu

Termin dostawy: grudzień 2025 r.

