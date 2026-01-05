  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Hurghada, Egipt
$69,058
$1,584/m²
11 1
ID: 33127
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasto
    Hurghada

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Witamy w Storia Del Mare, wyrafinowanej społeczności mieszkalnej, która rozciąga się na 10,500 m ² w prestiżowej Arabii.
Położony w pobliżu Hilton Hotel i City Center, projekt ten oferuje spokojną atmosferę przybrzeżną z bezpośrednim dostępem do morza, łącząc komfort, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki.

Życie nad morzem
Ciesz się spokojne środowisko z Morza Czerwonego na progu. Każdego dnia zaprasza do relaksu, relaksu i życia w harmonii z oceanem.

Wyposażenie i cechy Wspólnoty
Storia Del Mare oferuje kompletny styl życia w ośrodku:

  • Prywatna plaża z bezpośrednim dostępem do morza
  • Trzy baseny
  • Basen i restauracja na plaży
  • Klub dla dzieci dla wygody rodziny
  • Centrum nurkowania dla miłośników przygód morskich
  • Usługa szybkiej łodzi dostępna (za dodatkową opłatą)
  • Generatory kopii zapasowych do wody i energii elektrycznej
  • Widok na morze dostępny ze wszystkich stron projektu

Termin dostawy: grudzień 2025 r.

Homes Bay - Twój partner nieruchomości
Homes Bay wspiera Cię podczas całej podróży nieruchomości, zapewniając wskazówki we wszystkich językach dla komfortu i pewności siebie. Zapewniamy dostęp do ekskluzywnych ofert i najlepszych doświadczeń zakupowych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 83.0
Cena za m², USD 1,584
Cena mieszkania, USD 131,443

Lokalizacja na mapie

Hurghada, Egipt
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

