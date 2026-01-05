Kompleks mieszkalny Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Witamy w Storia Del Mare, wyrafinowanej społeczności mieszkalnej, która rozciąga się na 10,500 m ² w prestiżowej Arabii.
Położony w pobliżu Hilton Hotel i City Center, projekt ten oferuje spokojną atmosferę przybrzeżną z bezpośrednim dostępem do morza, łącząc komfort, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki.
Życie nad morzem
Ciesz się spokojne środowisko z Morza Czerwonego na progu. Każdego dnia zaprasza do relaksu, relaksu i życia w harmonii z oceanem.
Wyposażenie i cechy Wspólnoty
Storia Del Mare oferuje kompletny styl życia w ośrodku:
Termin dostawy: grudzień 2025 r.
