Mieszkanie w nowym budynku Cala

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136,045
od
$1,700/m²
;
10
ID: 27584
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

English English

Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym sercu Cala, Sahl Hasheesh. Doskonałe połączenie nowoczesnej elegancji z nadmorskim urokiem, ta nieruchomość oferuje ekskluzywne rekolekcje zaledwie kilka kroków od najczystszych plaż Egiptu.

✨Najważniejsze cechy własności:

  • Przestronny układ penthouse z open- plan życia i jadalni.

  • Prywatny taras / balkon z widokiem na basen musujący kurortu.

  • Jasne wnętrza z oknami sufitowymi maksymalizującymi naturalne światło.

  • W pełni wyposażona kuchnia z wykończeniami premium.

  • Komfortowe sypialnie przeznaczone do relaksu i prywatności.

  • Współczesne łazienki z eleganckim designem.

🌊& Lokalizacja stylu życia:

  • Położony w Cala, Sahl Hasheesh, strzeżona społeczność znana z krystalicznie czystych wód, piaszczystych plaż i światowej klasy obiektów.

  • Bezpośredni dostęp do wspólnego basenu i ogrodów zielonych.

  • Minutę od Starego Miasta Boardwalk, tętniące życiem restauracje i nurkowanie / nurkowanie miejsca.

  • 20 minut od międzynarodowego lotniska Hurghada, oferując wygodę i dostępność.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 112.0 – 121.7
Cena za m², USD 1,468 – 1,741
Cena mieszkania, USD 164,421 – 201,255

Lokalizacja na mapie

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
