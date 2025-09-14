Mieszkanie w nowym budynku Cala

Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym sercu Cala, Sahl Hasheesh. Doskonałe połączenie nowoczesnej elegancji z nadmorskim urokiem, ta nieruchomość oferuje ekskluzywne rekolekcje zaledwie kilka kroków od najczystszych plaż Egiptu.
✨Najważniejsze cechy własności:
Przestronny układ penthouse z open- plan życia i jadalni.
Prywatny taras / balkon z widokiem na basen musujący kurortu.
Jasne wnętrza z oknami sufitowymi maksymalizującymi naturalne światło.
W pełni wyposażona kuchnia z wykończeniami premium.
Komfortowe sypialnie przeznaczone do relaksu i prywatności.
Współczesne łazienki z eleganckim designem.
🌊& Lokalizacja stylu życia:
Położony w Cala, Sahl Hasheesh, strzeżona społeczność znana z krystalicznie czystych wód, piaszczystych plaż i światowej klasy obiektów.
Bezpośredni dostęp do wspólnego basenu i ogrodów zielonych.
Minutę od Starego Miasta Boardwalk, tętniące życiem restauracje i nurkowanie / nurkowanie miejsca.
20 minut od międzynarodowego lotniska Hurghada, oferując wygodę i dostępność.