Kompleks mieszkalny Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Witamy w Atlantydzie: Gdzie nowoczesne meets życia wybrzeża luksusu

Odkryj Atlantydę przez Castello Development, wyrafinowaną społeczność mieszkalną, która rozciąga się 41500 m2 w samym sercu Hadaby. Zaprojektowana dla elegancji, komfortu i wygody, Atlantis oferuje doskonałą mieszankę współczesnego projektowania i stylu resort życia.

Środki wyjątkowe

Wszystko, czego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu:

• 164 m2 Basen - Idealny do relaksu i rekreacji

• Plac zabaw dla dzieci - Bezpieczna i angażująca przestrzeń na zewnątrz dla dzieci

• Parking strzeżony pod ziemią - Bezpieczny i wygodny (dodatkowa opłata)

• Professional Rental Services Office - Oferta reklam, rezerwacji, recepcji, spotkań i sprzątania

• Global Mall & Parking - Ciesz się zakupami i rozrywką w obrębie społeczności



Z homes Bay

W Homes Bay, towarzyszymy Ci przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie i ekskluzywny deweloper oferuje dostosowane do celów inwestycyjnych i preferencji stylu życia.