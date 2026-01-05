  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Kompleks mieszkalny Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Al Hadaba, Egipt
od
$42,109
od
$1,928/m²
BTC
0.5008747
ETH
26.2529857
USDT
41 632.2291375
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14 1
ID: 33126
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasteczko
    Al Hadaba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Witamy w Atlantydzie: Gdzie nowoczesne meets życia wybrzeża luksusu
Odkryj Atlantydę przez Castello Development, wyrafinowaną społeczność mieszkalną, która rozciąga się 41500 m2 w samym sercu Hadaby. Zaprojektowana dla elegancji, komfortu i wygody, Atlantis oferuje doskonałą mieszankę współczesnego projektowania i stylu resort życia.

Środki wyjątkowe
Wszystko, czego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu:
• 164 m2 Basen - Idealny do relaksu i rekreacji
• Plac zabaw dla dzieci - Bezpieczna i angażująca przestrzeń na zewnątrz dla dzieci
• Parking strzeżony pod ziemią - Bezpieczny i wygodny (dodatkowa opłata)
• Professional Rental Services Office - Oferta reklam, rezerwacji, recepcji, spotkań i sprzątania
• Global Mall & Parking - Ciesz się zakupami i rozrywką w obrębie społeczności

Z homes Bay
W Homes Bay, towarzyszymy Ci przez każdy krok Twojej podróży nieruchomości z pełną przejrzystość, wielojęzyczne wsparcie i ekskluzywny deweloper oferuje dostosowane do celów inwestycyjnych i preferencji stylu życia.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 57.0
Cena za m², USD 1,395
Cena mieszkania, USD 79,518

Lokalizacja na mapie

Al Hadaba, Egipt

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Zespół mieszkaniowy ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Egipt
od
$36,718
Apartamentowiec Cala
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136,045
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33,165
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Magawish Trivana
Hurghada, Egipt
od
$37,774
VAT
Powrót do Zostawić wniosek
Zespół mieszkaniowy Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$90,126
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 133 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Położony wzdłuż zapierającej dech w piersiach 12- kilometrowej linii brzegowej Sahl Hasheesh, Il Bayou oferuje wyjątkową mieszankę spokojnego życia i przygód przybrzeżnych.Ta premia rozwoju łączy elegancką architekturę, bujny krajobraz i bezpośredni dostęp do jednej z najpiękniejszych społec…
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32,022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37,490 – 71,716
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
77,866 – 86,615
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
121,260 – 121,436
Zespół mieszkaniowy Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Egipt
od
$84,410
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 55–85 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Holiday Park Resort to przełomowy rozwój mieszkalny, który redefiniuje luksusowe wybrzeże mieszkające na wybrzeżu Morza Czerwonego w Hurghada. Spanning 54000 mkw z tylko 20% obszaru budowy, projekt łączy przestrzeń, elegancję i komfort w spokojnym środowisku kurortu.Ta ekskluzywna społecznoś…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
133,502
