Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

;
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Kawalerka
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Na sprzedaż: nowoczesne studio w trakcie budowy w prestiżowej dzielnicy Ayios Tikhonas. Z ko…
$534,382
Zostaw prośbę
Kawalerka w Agios Tychonas, Cypr
Kawalerka
Agios Tychonas, Cypr
Powierzchnia 51 m²
Brand- nowa, pokojowa, strzeżona społeczność w Limassol, stworzona dla tych, którzy cenią so…
$366,344
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się