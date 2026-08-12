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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
34
Larnaka
16
Limassol
63
Jermasoja
21
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5 obiektów total found
Kawalerka w Limnatis, Cypr
Kawalerka
Limnatis, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż: Studio apartament w Geroskipou (obszar Pafos).Nowoczesny projekt niezawodnego d…
$192,000
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Kawalerka w Yeroskipou, Cypr
Kawalerka
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
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Kawalerka w Pafos, Cypr
Kawalerka
Pafos, Cypr
Powierzchnia 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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Kawalerka 1 pokój w Pafos, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Pafos, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/2
Introducing our newest development in the charming village of Emba, where contemporary livin…
$205,578
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Kawalerka 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/2
Adonidos Gardens Adonidos Gardens, a magnificent complex of apartments located in the charm…
$184,071
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Parametry nieruchomości w Cypr

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