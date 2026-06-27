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Długoterminowy wynajem domy w pobliżu klubu golfowego w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
13
Peyia
13
Yeroskipou
8
Chloraka
6
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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Willa 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
DOSTĘP DO WRZESIEŃ 2026 Odkryj tę uroczą, oddzielną willę do wynajęcia w spokojnej okolicy …
$3,239
za miesiąc
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

wille
rezydencje
bungalow

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

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