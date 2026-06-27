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Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
13
Peyia
13
Yeroskipou
8
Chloraka
6
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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
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Bungalow z 2 sypialniami w Mousere, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Mousere, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Odkryj komfortowe mieszkanie w tym odnowionym bungalow dostępne do wynajęcia w spokojnej mie…
$1,175
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
Zostaw prośbę
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Typy nieruchomości w Dystrykt Pafos.

wille
rezydencje
bungalow

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Pole golfowe
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