Wynajem długoterminowy domy w Polis Chrysochous, Cypr

4 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Willa 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zaledwie kilka kroków od morza Riviera Beach Villa oferuje doskonałą okazję, aby cieszyć się…
$5,830
za miesiąc
Willa 4 pokoi w Polis, Cypr
Willa 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
TYLKO MAŁE NALEŻONE PET • Położony na otoczonym kompleksem, z prywatną piaszczystą plażą, • …
$3,165
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Sandy Beach Villa - luksusowe życie nad morzem Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami mieści…
$3,048
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Dom 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

z Ogród
z Widok na morze