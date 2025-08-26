Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy domy w Pafos, Cypr

5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Do wynajęcia: nowoczesny 3-pokojowe półapartament położony na 3 piętrze dobrze utrzymanego b…
$2,344
za miesiąc
Dom 4 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ta oszałamiająca 4-sypialna półoddzielna willa znajduje się w samym sercu Kato Pafos, zaledw…
$2,813
za miesiąc
Dom 1 pokój w Pafos, Cypr
Dom 1 pokój
Pafos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Designed for maximum comfort, the residences boast high-quality fittings and finishes. They …
$872
za miesiąc
Willa 5 pokojów w Pafos, Cypr
Willa 5 pokojów
Pafos, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Przestronny 5-Sypialnia Willa do wynajęcia w Kato Pafos Ta imponująca willa z 5 sypialniami …
$11,743
za miesiąc
Willa 2 pokoi w Pafos, Cypr
Willa 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Przestronny 2- Sypialnia Willa do wynajęcia w Kato Pafos Ta imponująca willa z dwoma sypialn…
$5,637
za miesiąc
