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Wynajem długoterminowy rezydencji w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
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5 obiektów total found
Rezydencja 2 pokoi w Peyia, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Ta pięknie odnowiona dwupokojowa maisonette znajduje się w samym sercu Peyia, oferując komfo…
$1,562
za miesiąc
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Rezydencja 4 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Położony w pożądanym obszarze Agios Theodoros, ten pięknie urządzone 4-pokojowe maisonette o…
$1,992
za miesiąc
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Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Odkryj tę przestronną i dobrze zaprojektowaną, dwupokojową maisonette idealnie usytuowaną w …
$1,289
za miesiąc
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Rezydencja 3 pokoi w Anavargos, Cypr
Rezydencja 3 pokoi
Anavargos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Do wynajęcia: Ten używany obiekt zapewnia wystarczająco dużo miejsca na komfortowe życie. …
$1,727
za miesiąc
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Rezydencja 2 pokoi w Nea Dhimmata, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Nea Dhimmata, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Dostępny od 01.03.2026 W pełni umeblowane 2 sypialnie maisonette w spokojnej i pięknej miejs…
$1,048
za miesiąc
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