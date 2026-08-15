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Hotele na sprzedaż w Pafos, Cypr

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nieruchomości komercyjne
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pomieszczenia biurowe
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nieruchomości inwestycyjne
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7 obiektów total found
Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Sypialnie 35
Dom opieki na emeryturze z siedzibą w Pafos, Cypr. Dom pielęgniarski świadczy swoje usługi p…
$1,72M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 2 790 m² w Pafos, Cypr
Hotel 2 790 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 45
Powierzchnia 2 790 m²
Hotel Apartment Complex na sprzedaż - Grobowce królów, Pafos. Doskonała okazja do nab…
$10,36M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Pokoje 127
$14,22M
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Hotel 15 000 m² w Pafos, Cypr
Hotel 15 000 m²
Pafos, Cypr
Pokoje 320
Powierzchnia 15 000 m²
$340,37M
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Hotel 11 500 m² w Pafos, Cypr
Hotel 11 500 m²
Pafos, Cypr
Pokoje 250
Powierzchnia 11 500 m²
$75,32M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
$97,25M
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TekceTekce
Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Pokoje 105
$21,53M
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