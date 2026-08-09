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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Strovolos
356
Nikozja
295
Lakatameia
228
Latsia
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56 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż: przestronne 3-pokojowe mieszkanie w Cape Town Lofts, oferujące rzadkie połączen…
$730,758
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Mieszkanie 1 pokój w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Strovolos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Cape Town Lofts, offering a perfect balance of com…
$318,017
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 183 m²
$615,117
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Agios Athanasios - prowincja Limassol, o powie…
$716,397
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 256 m²
Jest na sprzedaż w budowie, penthouse z trzema sypialniami w Archangelos / Anthoupolis - w p…
$277,124
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 83 m²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 83 sq.m. covered inter…
$199,019
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Pokój 3 pokoi w Akaki, Cypr
Pokój 3 pokoi
Akaki, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 157 m²
Three bedroom under constructon house for sale in Xylofagou - Larnaca province. The house co…
$218,616
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 118 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 102 sq.m. covered int…
$504,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Akaki, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Akaki, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$216,751
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 135 m²
Trzypokojowe mieszkanie na sprzedaż w Agia Fyla - prowincja Limassol, o powierzchni 104 t.m.…
$523,530
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Mieszkanie 1 pokój w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Nikozja, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 67 m²
Luksusowy apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Paralimni - prowincja Famagusta, na 2. …
$120,407
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 143 m²
Dwupiętrowy apartament na sprzedaż w okolicy Kolonaki - w prowincji Limassol, o powierzchni …
$723,180
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 75 m²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
$199,019
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Mieszkanie 1 pokój w Kato Deftera, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 1
Powierzchnia 72 m²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$227,962
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Pokój 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Pokój 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż trzy wolnostojące sypialnie pod narożnym domem w Panthea - prowincja Limassol, w…
$474,921
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Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Mieszkanie z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Agios Athanasios - Limassol, o powie…
$782,930
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$643,324
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Pokój 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Pokój 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 144 m²
Dom z trzema sypialniami w budowie na sprzedaż w prowincji Xylofagou - Larnaca. Dom składa s…
$255,252
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 235 m²
Trzy pokoje - - Mieszkanie na sprzedaż w Agios Athanasios - prowincja Limassol, o powierzchn…
$841,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Mieszkanie 2 pokoi w Akaki, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Akaki, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 92 m²
Luksusowy apartament z dwiema sypialniami na sprzedaż w prowincji Paralimni - Famagusta, w 3…
$220,217
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 80 m²
Używane mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w Kapapri - prowincja Famagusta. Mieszka…
$164,973
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 140 m²
$498,045
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 144 m²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$262,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 114 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
$393,288
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Typy nieruchomości w Nikozja.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

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