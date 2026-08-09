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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Strovolos
356
Nikozja
295
Lakatameia
228
Latsia
82
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Agencja
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Typy nieruchomości w Nikozja.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

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